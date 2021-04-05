Doğu Güney Marmara Valorant Turnuvası 10-11 Nisan tarihlerinde düzenleniyor

Doğu Güney Marmara Valorant Turnuvasında mücadele 10 Nisan'da başlıyor!

Doğu Güney Marmara Valorant Turnuvası 10 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi espor kulübü tarafından düzenlenen turnuva Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale espor kulüplerinin de desteğini alıyor. Topluluk turnuvasında kazanan takım 12.500 Valorant Point ödülün sahibi olacak.

Kıyasıya mücadelenin olacağı turnuvada 10 Nisan saat 16.00'da ilk turlar oynanacak. İlk turların ardından final günü, 11 Nisan Pazar saat 18.00'da başlayacak. Doğu Güney Marmara Valorant Turnuvasına katılarak Red Bull Campus Clutch Turnuvası öncesinde elinizi ısıtma şansı bulabilir ve bölgede kendinizi gösterebilirsiniz.

DOĞU GÜNEY MARMARA VALORANT TURNUVASI TARİHLERİ

İlk Turlar | 10 Nisan Cumartesi Saat: 16.00

Finaller | 11 Nisan Pazar Saat 18.00 (Çeyrek Final, Yarı Final ve Final)

Ödül

12500 Valorant Point

Turnuvaya Katılım Şartları

Uygunsuz takım adlarıyla kayıt olan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecektir.

Turnuvada oynayan tüm oyuncuların turnuvası sırasında discord sunucumuzdaki takım odalarında bulunması gerekmektedir.

Karşılaşma çizelgesi rastgele oluşturulacak ve turnuvadan önce resmi Discord sunucumuzun "chart" metin kanalı üzerinden paylaşılacaktır.

Turnuva İşleyiş Kuralları

Karşılaşmalar 5'e karşı 5 oynanacaktır.

Maç sırasında, maç aralarında veyahut da turnuva sırasındaki herhangi bir zamanda yaşanan tüm sorunlar ve durumlar anında turnuva hakemine bildirilmek zorundadır. Bu bildirimi gerçekleştirmek takım kaptanının görevidir. Bu bildirim discord sunucumuzdaki "destek" metin kanalına yapılmalıdır. Takımdaki diğer oyuncular kaptanlarına bu durumu hatırlatmak zorundadır. (Örnek; X oyuncusunun clientinde Y sıkıntısı oluştu şu an Z işlemini gerçekleştiriyor.)

Final hariç tüm karşılaşmalar 1 karşılaşma üzerinden, final ise 3 karşılaşma üzerinden (BO3) yapılacaktır.

Maç aralarında belirtilen bekleme süreleri sizlere verilmiş haklar değildir. Lobi geçiş süresi başladığında tüm takımların önceliği lobiye giriş yapmak olmalıdır.

Karşılaşma sonlandığında sonuç ekranı görüntüsünün Discord sunucumuzdaki #??ss metin kanalına gönderilmesi gerekmektedir.

Doğu Güney Marmara Valorant Turnuvası başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz. Valorant topluluk turnuvası kural kitapçığı ve katılım şartlarına buradan ulaşabilirsiniz. B17 Esports Discord kanalına katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros