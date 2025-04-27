Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ne zaman, nerede çekildi?

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DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur.Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır.Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Kenneth Branagh, Judi Dench, Johnny Depp ve Penélope Cruz

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?





İlk Yayınlanma Tarihi: 1 Ocak 1934

Filmde çeşitli ülkelerden görüntüler yer alsa da çekimler Malta'da yapılmıştır. Doğu Ekspresi'nin kalktığı Sirkeci Garı'ndaki çekimleri ise İngiltere'deki Longcross Stüdyoları'nda kurulan sette gerçekleştirildi.