Doğu Ekspresi'nde fotoğraf çekerken trenden düşen yolcu ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Ekspresi'nde fotoğraf çekerken trenden düşen yolcu ağır yaralandı

Doğu Ekspresi'nde fotoğraf çekerken trenden düşen yolcu ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninde iddiaya göre fotoğraf çekmek için açtığı vagon kapısından düşen yolcu ağır yaralandı.

ANKARA (İHA) - Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninde iddiaya göre fotoğraf çekmek için açtığı vagon kapısından düşen yolcu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'ndeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninde bulunan Emre Berat Başaran isimli yolcu, fotoğraf çekmek için 5'inci vagonun kapısını açtı. O esnada dengesini kaybeden Başaran, trenden aşağı düştü. Olayı gören yolcuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine tren durdurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilek kısmında kesik olan Başaran'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Başaran'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Doğu Ekspresi'nde fotoğraf çekerken trenden düşen yolcu ağır yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

 Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vura vura öldürdü

Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vura vura öldürdü

 Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı

Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title