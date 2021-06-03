Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol biyografisi!
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Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol biyografisi!

Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol biyografisi!
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Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu. Peki, Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol mesleği nedir? Doğu Demirkol hayatı ve biyografisi nedir?

Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu. Peki, Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol mesleği nedir? Doğu Demirkol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Aydın Doğu Demirkol (d. Ankara), Türk komedyen ve oyuncudur.

Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babadan dünyaya gelmiştir. Ortaokulu Amasya'da liseyi ise Ankara'da okumuştur. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Önceleri Sosyal medya üzerinden çeşitli komedi video çalışmaları yaparak sözlük sitelerinin dikkatini çeken Doğu, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

Daha sonra; Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

KARİYERİ

2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı. Aynı yıl İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrolde yer aldı.

2020 yılı Ocak ayında TRT1'de 19 bölüm yayınlanan Tutunamayanlar adlı ilk Televizyon dizisinde "Tarık Şakrak" karakterini canlandırdı. Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı adlı sinema filminde canlandırdığı "Adem Ballı" karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 yılının son gününde Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.

2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki "Doğu" adlı dizide oynuyor. Aynı yıl Ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normalve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.

FİLMOGRAFİ

Ahlat Ağacı

Ölümlü Dünya

Bayi Toplantısı

Tutunamayanlar

Doğu

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Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol biyografisi! - Haberler
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