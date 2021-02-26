Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop Erzurum'a ulaştı
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Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop Erzurum'a ulaştı

26.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:14
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop Erzurum'a ulaştı

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) kurulacak teleskobu taşıyan tır konvoyu Erzurum'a geldi.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) kurulacak teleskobu taşıyan tır konvoyu Erzurum'a geldi.

İtalya'da 4 yıl süren yapım çalışmalarının ardından Türkiye'ye gönderilen ve Kocaeli Gebze Gümrük Müdürlüğündeki resmi işlemlerinin ardından Erzurum'a ulaştırılan teleskop parçaları, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki hangarlara alınmaya başlandı.

Teleskop, yazın Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Yeni Nesil Üniversite Dönüşüm Projesi kapsamında desteklenen ve Palandöken ilçesindeki Konaklı Karakaya Tepeleri'nde inşasına başlanan gözlemevine taşınacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin en büyük temel bilim yatırımı olduğunu söyledi.

DAG'da önemli bir aşamayı daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Çomaklı, "Bugün, üretim ve fabrika testleri tamamlanmış 4 metre çaplı teleskopun İtalya'dan Erzurum'a gelişine şahit oluyoruz." dedi.

Çomaklı, Kovid-19 salgını sürecine rağmen yurt içi ve dışından özel izinler alınarak parçaların Erzurum'a getirildiğini anlattı.

Gümrük ve nakliye işlemlerinin yaklaşık 2 haftada tamamlandığı belirten Çomaklı, şöyle konuştu:

"Kış hava şartlarına rağmen 4 günde kara yoluyla Kocaeli'den Erzurum'a başarıyla getirilmiştir. DAG teleskobunu taşıyan 7 tırlık ekipmanımız yaklaşık 100 ton olup, Konaklı zirvesindeki DAG yerleşkesine haziranda çıkarılana kadar, üniversitemizin yeni hangarlarında ayrılan bölümde tutulacak. Bu yıl hem ATASAM ekibi hem de yurt dışından gelecek teknik ekiplerle yoğun bir çalışmayla kurulum çalışmaları başlayacak. 3170 rakımlı DAG yerleşkesindeki hava koşullarına da bağlı olarak, mekanik, elektronik ve optik testler sonrası, bu yılın sonunda ilk ışığın alınması planlanıyor."

Çomaklı, ayrıca teleskopun önemli bir parçası olan 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynanın haziran sonunda Rusya'dan yola çıkarılarak Erzurum'a getirileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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