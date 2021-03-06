Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu

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Kayak merkezi

Kayak, snowboard ve kızakla kayanlar

Jandarmanın vatandaşları uyarması

Otel müdürü Kemal Sönmez'in konuşması

Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu

KARS - Son yağışlarla ikinci etap pistlerde kar kalınlığının 115 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise pistlerde yoğunluk oluşturan turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Turistler Cıbıltepe'de güneşli havanın keyfini çıkardı

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, yasakların kısmen gevşetilmesiyle kayak merkezinde hareketlilik yaşandığını anlattı.

Oteller olarak gerekli bütün tedbirleri sezon başından beri uyguladıklarını aktaran Sönmez, "Bugün vatandaşlarımız hem otellerimizi doldurdular hem de günübirlik misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Kar yağışı bekliyoruz. Bu da sezonumuzu nisan ayı başlarına kadar uzatacak." dedi.

Kayak severlerden Hakan Taşdemir kısıtlamanın kalkmasıyla merkeze gelerek güzel havada kayak yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci