Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor

AA, Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
 - Güncelleme:
Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

ERZURUM (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ ve Tunceli'nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Erzurum'un güneyi ile zamanla Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), yarın Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ve Hakkari'de yoğun (20 santimetre üzeri) kar bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksama, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Erzurum, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title