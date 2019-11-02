Doğu Anadolu beyaza büründü
TUNCELİ; Beyaza bürünen Munzur Dağı İlçe sakini Ahmet Eren ile röportajMALAZGİRT; Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar ve trafikte ilerleyen araçlar Kar yağışından dolayı çatılarda mahsur kalan güvercinler Vatandaşlardan Ercan Güven ile röportaj TUNCELİ/MUŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili...
TUNCELİ;
Beyaza bürünen Munzur Dağı
İlçe sakini Ahmet Eren ile röportaj
MALAZGİRT;
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar ve trafikte ilerleyen araçlar
Kar yağışından dolayı çatılarda mahsur kalan güvercinler
Vatandaşlardan Ercan Güven ile röportaj TUNCELİ/MUŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
VİDEO: Doğu Anadolu beyaza büründü