Doğu Anadolu beyaza büründü

02.11.2019 12:38

TUNCELİ;

Beyaza bürünen Munzur Dağı

İlçe sakini Ahmet Eren ile röportaj

MALAZGİRT;

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar ve trafikte ilerleyen araçlar

Kar yağışından dolayı çatılarda mahsur kalan güvercinler

Vatandaşlardan Ercan Güven ile röportaj TUNCELİ/MUŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA