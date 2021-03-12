Doğu Akdeniz'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programları

Anamur Belediyesi'nce hazırlanan doktor, hemşire, öğretmen gibi meslek gruplarından çalışanların "İstiklal Marşı"nı okudukları video klip Doğu Akdeniz'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programları MERSİN - Anamur Belediyesi Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın yanı...

Anamur Belediyesi'nce hazırlanan doktor, hemşire, öğretmen gibi meslek gruplarından çalışanların "İstiklal Marşı"nı okudukları video klip Doğu Akdeniz'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programları

MERSİN - Anamur Belediyesi Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın yanı sıra doktor, hemşire, öğretmen gibi meslek gruplarından çalışanların yer aldığı klip hazırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı