Doğru beslenmede altın niteliğindeki 3D kuralı nedir? Dr. Ayça Kaya anlattı

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, sağlıklı beslenmede önemli olan noktalara dikkat çekti. "Doğru beslenme nasıl olmalı?" sorusuna cevap veren Kaya, beslenmede altın niteliğindeki 3D kuralından bahsetti.