Doğru beslenmede altın niteliğindeki 3D kuralı nedir? Dr. Ayça Kaya anlattı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık
Haberler.com YouTube kanalına konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, sağlıklı beslenmede önemli olan noktalara dikkat çekti. "Doğru beslenme nasıl olmalı?" sorusuna cevap veren Kaya, beslenmede altın niteliğindeki 3D kuralından bahsetti.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, sağlıklı beslenmede izlenmesi gereken yollardan ve niçin yediğimize dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetti. "Doğru beslenme nasıl olmalı?" sorusuna da yanıt veren Kaya, 3D kuralından bahsederek vatandaşları uyardı.