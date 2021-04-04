Doğru beslenmede altın niteliğindeki 3D kuralı nedir? Dr. Ayça Kaya anlattı
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Doğru beslenmede altın niteliğindeki 3D kuralı nedir? Dr. Ayça Kaya anlattı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, sağlıklı beslenmede önemli olan noktalara dikkat çekti. "Doğru beslenme nasıl olmalı?" sorusuna cevap veren Kaya, beslenmede altın niteliğindeki 3D kuralından bahsetti.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, sağlıklı beslenmede izlenmesi gereken yollardan ve niçin yediğimize dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetti. "Doğru beslenme nasıl olmalı?" sorusuna da yanıt veren Kaya, 3D kuralından bahsederek vatandaşları uyardı.

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Doğru beslenmede altın niteliğindeki 3D kuralı nedir? Dr. Ayça Kaya anlattı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
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