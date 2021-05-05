Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir bugün olmayacak mı?

Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir bugün biraz geç başlayacak. Tam saatinde başlamayan dizi için seyirciler Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu, final mi olacak, neden başlamadı gibi sorular sordu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir saati mi değişti?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi, final mi yaptı, neden yok gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi, ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir saati mi değişti?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir her hafta Çarşamba günleri saat 20:00 'da TV8'de başlıyor. Fakat 5 Mayıs Çarşamba bugün dizi biraz geç başlayacak. Dizi 21:30 'da başlayacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

TV8'in yayın akışına göre bugün saat 20:00 'da Survivor olacak. Survivor'da bugün yani 5 Mayıs Çarşamba özel konsey yapılacak. 2 yeni takım oluşacak. Normalde Survivor Çarşamba günleri yayınlanmıyordu. Fakat acil konseyden dolayı ve takımların karışacak olmasından dolayı özel bir konsey düzenlendi. Bugün 20:00'da özel konsey başlayacak ve 21:30 'a kadar devam edecek. Ardından Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü 21:30 'da ekranlara gelecektir.

TV 8 YAYIN AKIŞI (5 MAYIS ÇARŞAMBA)

20:00 - Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler/ Yeni Bölüm

21:30 - Doğduğun Ev Kaderindir/ Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra/ Canlı