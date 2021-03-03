Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı izle!

Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı izle! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm özeti!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, İstanbul Balat'ta çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul Fatih ilçesinde Balat semtinde yapılmaktadır. Çoğu sahne Balat'ta çekilmiştir. Fakat Balat dışında Şişli, Beşiktaş gibi yerlerde de dizinin çekimleri yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Üsküdar açıklarındaki balıkçılarda, Üsküdar'dan sahile doğru giderken bir çok mekanda da çekimleri yapılmaktadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ve ailesine yapılan saldırıda şans eseri kimse yaralanmamıştır. Şimdi herkes bu saldırının altındaki nedeni aramaktadır. Bütün oklar Mehdi ve yeni girdiği iş ilişkilerini gösterirken, Zeynep tüm soğukkanlılığı ile masum birini yok yere suçlamaktansa, gerçeği öğrenme peşindedir. Cemile ve Benal yeni hayatlarına alışmaya çalışırken yeni bir Mehdi'ye de alışmaları gerekmektedir. Nuh içinse en büyük problem Barış'ın şoförü olarak çalıştığını Mehdi'ye nasıl ve ne zaman açıklayacağı olacaktı. Barış tüm kalbiyle Zeynep'in yanında olmak ve onu korumak isterken karşılaştığı durumlar yeni bir pencereden bakmasını sağlayacak, bu saldırıların altında dolaylı ya da dolaysız dahlinin olduğunu düşündüğü Mehdi'ye ulaşmasını sağlayan ip uçlarını arayacaktır. Saldırılarla ilgili sürpriz bir gelişme karakterlerimizin tüm dünyasını alt üst ederken, uğradıkları artçı saldırıda bu kez o kadar şanslı olmayacaklardır.