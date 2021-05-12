Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, bitti mi, ne zaman başlıyor? Doğduğun Ev Kaderindir bugün olmayacak mı, yok mu?

Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir bugün biraz geç başlayacak. Tam saatinde başlamayan dizi için seyirciler Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu, final mi olacak, neden başlamadı gibi sorular sordu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir saati mi değişti? Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, bitti mi, ne zaman başlıyor? Doğduğun Ev Kaderindir bugün olmayacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi, final mi yaptı, neden yok gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir neden başlamadı, neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi, ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir saati mi değişti?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir her hafta Çarşamba günleri saat 20:00 'da TV8'de başlıyor. Fakat 12 Mayıs Çarşamba bugün dizi biraz geç başlayacak. Dizi 21:30 'da başlayacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

TV8'in yayın akışına göre bugün saat 20:00 'da Survivor olacak. Survivor bugün yani 12 Mayıs Çarşamba yeni bölümüyle ekrana gelecek fakat 1.30 saat sürecek. Yani bir buçuk saat sonra 21:30 'da Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Daha doğrusu dizi final bölümüyle bugün 21:30 'da yayınlanacaktır.

TV 8 YAYIN AKIŞI (12 MAYIS ÇARŞAMBA)

20:00 - Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler/ Yeni Bölüm

21:30 - Doğduğun Ev Kaderindir/ Final Bölümü

00:15 - Survivor Ekstra/ Canlı

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.