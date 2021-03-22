Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir canlı izle! Doğduğun Ev Kaderindir hangi kanalda?

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir canlı izle! Doğduğun Ev Kaderindir hangi kanalda?

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 3 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir. Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon 18. bölümü ekrana geldi. Dizinin sevenleri 36. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte detaylar haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Benal'in emaneti Müjgan bebeği daha ilk günden Mehdi'ye vermek zorunda kalan Zeynep öfkeli ve çaresizdir Bu çocuğun çevresindekilere zulmeden bir babanın elinde annesiz büyümemesi için Benal'i bulmalı ve ona sahip çıkmalıdır.

17 Mart Çarşamba

Kendini yine Zeynep'in geçmişinin gölgesinin düştüğü bir çatışmanın ve arayışın içinde bulan Barış ise bir kes daha sevdiği kadına destek olacaktır. Zeynep'le yürünen yol dikenlidir. Zeynep'in hayatıyla iç içe geçen hayat beklenmedik olaylarla doludur, peki bir tebessüm, bir sevgi sözcüğü tüm bu zorlukları unutmaya yeter mi?

Mehdi tek başına bebeğine bakmayı ve onu kimselere vermemeyi kafasına koymuştur. Nuh'un resti ve Cemile'nin sonunda onunla yüzleşip yaptıklarını yargılaması sonrası tamamen yalnızdır. Geçmişi değiştirmek isterken, bugününü ve geleceğini alt üst eden Mehdi için karar zamanı gelmiştir. Her şeyi geride bırakıp eski günlere, eski hayata dönmek mümkün mü? Sen inkar ettiğinde gerçekler hükümsüz müdür? Kendinden kaçabilirsin ama kurtulabilir misin?

Yeni aşkların, eriyen buzların, omuz omuza verip zorlukları aşmanın aydınlattığı ufuklara kara bulutlar yeniden toplanıyor.

Geçmişte olanlar şimdinin girizgahıydı, gelecek ise bugün yaptıklarımıza bağlı.