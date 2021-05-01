Doğduğun Ev Kaderindir Gülbin kimdir? Gülbin karakterini canlandıran Gülcan Arslan kimdir?

Doğduğun Ev Kaderindir Gülbin kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gülbin karakterini canlandıran Gülcan Arslan kimdir? Nesrin olarak bilinen karakter aslında kim? Doğduğun Ev Kaderindir Gülbin kimdir? Gülbin karakterini canlandıran Gülcan Arslan kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Çarşamba akşamları yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sonradan katılan bir karakter olan Nesrin'in sır dolu hayatını görüyoruz. Gülbin karakteri aslında Nesrin'in eski adıyla ortaya çıkan bir karakterdir. Doğduğun Ev Kaderindir Gülbin kimdir? Gülbin karakterini canlandıran Gülcan Arslan kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerini üstlendiği diziye Gülcan Arslan dahil oluyor. Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakterine hayat veriyor. Peki ama Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GÜLBİN KİMDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin adıyla anılan karakter aslında geçmişinde Gülbin'dir. Bu sahnede Nesrin'in bir şeylerden kaçmaya çalıştığı da bir kez daha gösterildi.

Dizide bu karakteri canlandıran oyuncunun gerçek adı ise Gülcan Arslan'dır.

Nesrin; hem peşi sıra taşıdığı sırların, hem yaratacağı sürprizlerin son derece farkındadır. Bugüne kadar yaşadıkları onu zeki, dayanıklı genç bir kadın haline getirse de onun geçmişten alacakları vardır.

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da doğan Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklam filminde oynadı. Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra TRT'de yayınlanan 'Sardunya Sokak' dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

GÜLCAN ARSLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?