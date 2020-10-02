Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı

TV8'in yeni sezonuyla ekranlara dönen Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki hata izleyicilerin gözünde kaçmadı. Dizinin sezon finalinde abisinin 13 yaşında öldüğünü söyleyen Zeynep, yeni bölümde mezarlığa gidince gerçek ortaya çıktı.

MedyaRadar'daki habere göre, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finalinde 'Zeynep' karakterine can veren Demet Özdemir mezuniyet konuşmasında, "Abim 13 yaşında bakımsızlıktan can verdi." ifadeleriyle herkese duygulandırmıştı. Ancak dizinin yeni sezonun ilk bölümden abinin mezar taşında gerçek yaşı ortaya çıktı.

MEZAR TAŞI YAŞI ELE VERDİ

Medya Radar'da yer alan habere göre: 13. bölümde 'Zeynep' karakteri abisinin mezarını ziyarete gittiğinde mezar taşında yazan ölüm tarihi kafa karışıklığına sebep oldu. Abisinin 13 yaşında öldüğünü söyleyen Zeynep, abisi 'Remzi Göksu'nun mezar taşında yer alan doğum ve ölüm tarihlerine göre 18 yaşında olması izleyicilerin gözünden kaçmadı.