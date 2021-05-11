Doğduğun Ev Kaderindir 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir final bölüm fragmanı yayınlandı!

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncularından olan Demet Özdemir, dizide Zeynep karakterini canlandırıyor. Zeynep, 20'li yaşlarının sonuna gelmiş, güzel, hukuk eğitimi almış başarılı bir genç kız. Fakir bir ailenin kızı olduğu için çocukken ailesi tarafından alınan kararlar sonucu bambaşka bir hayat yaşıyor. Çocukken aldığı yaralar yüzünden sürekli bir hayat mücadelesi veren Zeynep, bir taraftan evlilikle ilgili korkular yaşarken, diğer taraftan da kader mahkumu olduğunu düşünüyor. Aradığı aşkı bulamayan Zeynep, kendini bir kader motifinin içinde buluyor.

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