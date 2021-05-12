Doğası ve yaban hayatıyla dikkati çeken Tunceli'deki "Sülüklü Göl" bahar renklerine büründü
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Doğası ve yaban hayatıyla dikkati çeken Tunceli'deki "Sülüklü Göl" bahar renklerine büründü

Doğası ve yaban hayatıyla dikkati çeken Tunceli'deki 'Sülüklü Göl' bahar renklerine büründü
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, bakir doğası ve yabani hayvan çeşitliliğiyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, bakir doğası ve yabani hayvan çeşitliliğiyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Bağın ve Golan kaplıcaları ile Mazgirt Kalesi'nin bulunduğu 1430 rakımlı Mazgirt ilçesi, yılın her döneminde el değmemiş doğası, tarihi mekanları, zengin florası ve kuş türleriyle dikkati çekiyor.

İlçeye bağlı Yukarı Oyumca köyünde yer alan Sülüklü Göl de karların erimesiyle birlikte çevresinde yetişen yemyeşil çayırlar ve çiçek türleriyle ilgi çekici manzaralar sergiliyor.

Mazgirt Dağları eteğindeki yer altı sularıyla beslenen ve kışın yüzeyi tamamen donan göl, sazlık alanları ve barındırdığı canlı türleriyle kentin en önemli doğal sistemini oluşturuyor.

Kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor

Bahar renkleriyle doyumsuz manzaralar sunan göl, kurbağa ve yılanların yanı sıra leylek, angut, karabatak, yeşilbaş ördek ve saz tavuğu gibi canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Doğal yaşamlarıyla göle renk katan göçmen kuşların yiyecek araması ya da yüzerken yaptıkları hareketler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Gölün kıyısında bulunan köydeki direklere yuva yapan leylekler de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Yukarı Oyumca köyü muhtarı Hüseyin Doğan, AA muhabirine, Tunceli'nin ilkbahar mevsiminde bir başka güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kentin doğal güzellikleriyle göz kamaştırdığını ifade eden Doğan, "Memleketimizde yaylalar ve köyler başta olmak üzere her yer yemyeşil oluyor. Bu kentin doğal güzellikleri paha biçilmez. Burası gölleri, dağları, ormanları ve vadileriyle saklı bir cennet gibi." dedi.

"Turistler kafileler halinde yöreyi ziyaret ediyor"

Sülüklü Göl'ün birçok hayvana yaşam alanı sunduğunu anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Kurbağalar, ördekler ve leylekler var. Bütün canlıları biz burada görebiliyoruz. Hayvanlara karışmadığımız için evcilleşmişler ve bizlerle iç içe yaşıyorlar. Yerli ve yabancı turistler kafileler halinde gelip gölü ziyaret ediyor ve fotoğraf çekimi yapıyorlar. Köyümüz, sahip olduğu bu göl sayesinde çok beğeni görüyor. Bütün doğa severler gelsin, gölü görsün ve gezsin ama doğamızı kirletmeyelim. Çöp atmayalım. Doğamızı temiz tutalım."

Fotoğrafçı Malik Kaya da gölün yeşilin tonlarıyla göz alıcı güzellikler sunduğunu belirtti.

Gölde çeşitli kuş türlerinin yaşadığını aktaran Kaya, "Tunceli doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bir şehir. Ben de yıllardan beri bu kentin fotoğraflarını çekerek hem ülke hem de dünya çapında tanıtmaya çalışıyorum. El değmemiş ve bakir bir doğası bulunuyor. Belirli aralıklarla doğa gezileri düzenleyerek fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Sülüklü Göl'ün manzarası da çok güzeldi ve doyasıya fotoğraf çektim." diye konuştu.

Doğası ve yaban hayatıyla dikkati çeken Tunceli'deki 'Sülüklü Göl' bahar renklerine büründü
Doğası ve yaban hayatıyla dikkati çeken Tunceli'deki 'Sülüklü Göl' bahar renklerine büründü
Doğası ve yaban hayatıyla dikkati çeken Tunceli'deki 'Sülüklü Göl' bahar renklerine büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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