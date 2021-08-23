Doğaseverler Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na yürüdü

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) işbirliğiyle Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na yürüyüş düzenlendi.

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) işbirliğiyle Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na yürüyüş düzenlendi.

Dün gerçekleştirilen ve yaklaşık 63 kişinin katıldığı yürüyüşte, katılımcılar 9 kilometrelik parkurda, başta göller bölgesi olmak üzere doğada gezinti imkanı buldu.

Etkinliğin ardından açıklam yapan GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenledikleri yürüyüşün keyifli şekilde sonlandığını söyledi.

Yürüyüş boyunca irili ufaklı 10 gölü gördüklerini aktaran Akbulut, havanında yürüyüş için elverişli olduğunu belirtti.

Akbulut, 63 katılımcıyla 9 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladıkları ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bütün göllerde hemen hemen yarım saat dinlenip bol bol fotoğraf çektik. Doğanın harika havasını içimize çektik. Hem gezdik hem eğlendik. Barajlara baktığınız zaman göllerimizin doluluk oranı çok güzeldi. Yani su gayet güzel akıyor, hiçbir sıkıntı yok. Artık kış geliyor mesajını veren vargit çiçeklerimizi de gördük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara