Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'a ziyaret

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram ve Doğanşehir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'ı ziyaret etti.