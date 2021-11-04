Doğanşehir Kaymakamı Kılıç, öğrencilerle buluştu

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksekokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Kılıç, Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Kariyer ve Marka Sohbetleri etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Mesleğiyle ilgili öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, kamu hizmetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda örnekler vererek, deneyimlerini anlattı.

Kılıç, söz konusu hizmetler sonrasında vatandaşların duyduğu memnuniyetin ve dualarının görevini icra ederken kendisi için en önemli motivasyon kaynağı olduğunu bildirdi.

Program sonunda Kılıç'ın sorularını doğru cevaplayan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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