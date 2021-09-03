Doğanşehir Kaymakamı Kılıç görevine başladı
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Doğanşehir Kaymakamı Kılıç görevine başladı

Doğanşehir Kaymakamı Kılıç görevine başladı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Doğanşehir Kaymakamlığına atanan Mehmet Kılıç, görevine başladı.

Doğanşehir Kaymakamlığına atanan Mehmet Kılıç, görevine başladı.

Kılıç, kaymakamlık önünde kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Makamında kurum müdürleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Kılıç, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kılıç, 10 Ekim 1993 tarihinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Oğuzeli'de, liseyi ise Gaziantep Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde tamamladı. 2012 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2016'da mezun oldu. Kamuda çeşitli görevlerde bulunan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Doğanşehir Kaymakamı olarak atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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