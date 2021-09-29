Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Samaraz görevine başladı - Haberler
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Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Samaraz görevine başladı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Samaraz görevine başladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine atanan İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz görevine başladı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine atanan İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz görevine başladı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Erkan Samaraz, halkla iç içe sorunların istişare yoluyla çözüme kavuşturacaklarına inandıklarını söyledi.

Suç ve suçluyla, tüm personelle 7 gün 24 saat mücadele edeceklerini vurgulayan Samaraz, "Bu süreçte halkımızın bilgileri olan her suçla ilgili 112'yi arayarak veya bizzat emniyetimize gelerek bilgi vermelerinin mücadelemizi güçlendireceğini belirterek, vatandaşlarımıza her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
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