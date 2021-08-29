Doğanşehir'e portatif havuz
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Doğanşehir'e portatif havuz

Doğanşehir'e portatif havuz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde hizmete sunulan portatif havuzda çocuk ve gençler hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde hizmete sunulan portatif havuzda çocuk ve gençler hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Doğanşehir İlçesi'nde de portatif havuz yaptırıldı.

Son günlerde havanın sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu ilçede çocuk ve gençler havuza ilgi gösteriyor. Çocuk ve gençler, hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor. - MALATYA

Doğanşehir'e portatif havuz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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