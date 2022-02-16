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Doğanşehir'de YKS'ye girecek öğrencilere destek

AA, Kadir Aydın - Güncel
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Doğanşehir'de YKS'ye girecek öğrencilere destek

Doğanşehir Kaymakamlığı, Yüksek Öğretim Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini ödeyecek.

Doğanşehir Kaymakamlığı, Yüksek Öğretim Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini ödeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet edip şartları uygun olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere destek olmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda öğrencilerin sınav giriş ücretleri kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Sınava girecek öğrenciler, 7 Mart Pazartesine kadar kaymakamlığa başvurarak destekten yararlanabilecek.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Haberler

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