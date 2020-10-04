Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy

İZMİR'de kent stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyenler, piknik alanlarına gitti.

İZMİR'de kent stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyenler, piknik alanlarına gitti. Adını bahar aylarında çiçek bahçesini andıran doğasından alan Çiçekliköy'de bulunan mesire alanları ve kahvaltı salonlarında yoğunluk oluştu.

Kent yaşamının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyen İzmirliler, piknik alanlarını doldurdu. Çiçekliköy, Yamanlar, İnciraltı Kent Ormanı gibi pek çok piknik alanı tercih edilirken, özellikle adını bahar aylarında çiçek bahçesini andıran doğasından alan Çiçekliköy'de yoğunluk oluştu. Vatandaşlardan bazıları mesire ve piknik alanlarında ailesiyle birlikte kurdukları hamak ve salıncaklarda eğlenirken, bazıları çam ağacı manzaralı kahvaltı salonlarını tercih etti. Çiçekliköy'deki bir kahvaltı salonu çalışanlarından Fahri Sert, "Çiçekliköy şehir merkezine yakın olduğu için tercih ediliyor. İnsanlar buraya çok çabuk ulaşabiliyor. Doğayla iç içe yemyeşil bir yerde orman havası alıyor. Bu bölgede 60 civarı kahvaltı salonu var. Pazar günleri bölge olarak çok büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Bütün İzmir'in burada olduğunu düşünüyoruz. Bazen kapasiteler yetersiz kalıyor. Pandemiden sonraki yoğunluğun daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Uzun süre insanlar sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerde sıkıldılar. Alınan belirli önlemlerle artık kendilerini dışarıya attılar. Hafta içi ve hafta sonu pandemi sonrası işlerin daha iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

YEŞİLLİKLERİN İÇİNDE KAHVALTI YAPIYORLARAilesiyle birlikte kahvaltı için Çiçekliköy'ü tercih eden Yusuf Ecevit, "Burası uzun süredir bilinen bir yer. İzmir Karşıyaka'dan sık sık Çiçekliköy'e geliriz. Popüler ve tercih edilen bir yer. Buranın doğal bir yer olduğu ve kahvaltıyla özdeşleştiği kanıksanmış bir şey. Kır düğünleri de burada yapılıyor. Pandemi dolayısıyla önlemlerin alındığını düşünüyorum. Masalar mesafeli ve zaten açık alanda olduğumuz için daha az tedirgin oluyoruz" diye konuştu.Bornova ilçesinde yaşayan Yasemin Özhan da "Çiçekliköy, evimize çok yakın ve doğal bir ortam olduğu için seviyoruz. Hafta sonu olduğu için burası kalabalık bir ortam fakat mesafeler iyi ayarlanmış ve gerekli önlemler alınmış" dedi. 'HER PAZAR MUTLAKA PİKNİK YAPIYORUZ'Ayda bir kez Çiçekliköy'e geldiğini belirten Şahin Turgun da "İzmir şehir merkezinde insan boğuluyor. Burada aslında çok fazla bir şey yok ama insan yeşilliklerin içinde kahvaltı yapmak için geliyor. Böyle bir aktivite alanı çok fazla olmadığı için bize değerli geliyor. Pandemi nedeniyle kalabalık olan yerlerden mümkün olduğunca uzak durup, böyle doğayla baş başa yerleri tercih ediyoruz" diye konuştu.Mesire yerinde ailesiyle piknik yapan Ergün Çakır ise "Günümüz çok güzel geçiyor. Her pazar günü mutlaka piknik yapıyoruz. Açık alan olduğu için pikniği daha güvenli buluyoruz. Hem enerjimizi atıyoruz hem de çocukları eğlendiriyoruz. Akşama kadar hamak ve salıncak kurup, eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN