"Doğanın Dilini Öğreniyorum" adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Doğanın Dilini Öğreniyorum" adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek

'Doğanın Dilini Öğreniyorum' adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa Çınar Anadolu Lisesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında geliştirdiği proje, desteklenmeye layık görüldü.

Bursa Çınar Anadolu Lisesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında geliştirdiği proje, desteklenmeye layık görüldü.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, "Doğanın Dilini Öğreniyorum" adlı proje, Biyoloji Öğretmeni Emine Poyraz tarafından, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Nurhan Sümer iş birliğiyle hazırlandı.

Proje, Bursa'da doğal yaşam ortamında katılımcıların doğayı tanıma ve koruma bilincinin gelişmesi, mevcut doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma programına uygun kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği bilincini aşılamayı hedefliyor.

Ekolojik temelli eğitim çalışması niteliğindeki proje kapsamında çevre ve doğanın gündelik yaşamdaki öneminin kavranması, çevre ve doğanın korunmasının gerekliliği üzerine etkinlikler yapılması planlanıyor.

Doğa eğitimiyle projeye katılan lise öğrencilerinin farklı bilimsel etkinlikleri yaparak, yaşayarak aktif öğrenmeleri sonrasında çevre okuryazarlık düzeylerindeki değişimine etkisi ve doğa eğitimiyle ilgili kazanımlarının farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Çınar Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Maman, projede emeği bulunanları tebrik ederek, "Proje yazım aşamasında her türlü desteği vereceğini belirtip projenin kabul edildiği günden itibaren de desteğini sürdüren Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve şube müdürlerine, desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'e, projeye eğitimci olarak katılıp destek veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Uygar Umut'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenen eczacı, 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı
Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenen eczacı, 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, paraya kendisi için isteyen şahıstan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, paraya kendisi için isteyen şahıstan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Özçivit Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Fatih Terim Rıza Çalımbay Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Doğanın Dilini Öğreniyorum" adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:53:06. #1.16#

title