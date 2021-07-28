Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları 15 Kasım'a kadar sürecek
Doğançay Müzesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması'na başvurular başladı.
Doğançay Müzesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması'na başvurular başladı.
Bu sene serbest temayla dijital platformdan yürütülecek yarışmaya, İstanbul'da okuyan ortaokul öğrencileri katılabilecek.
Sanat eleştirmeni, küratör Beral Madra, küratör Mehmet Lütfi Şen, ressam Süleyman Saim Tekcan, sanat eleştirmeni, küratör Vasıf Kortun ve Gökşen Buğra'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu ilk 8'e giren öğrenciler bir yıllık sanat eğitiminin yanı sıra çeşitli ödüller almaya hak kazanacak.
Son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlenen yarışmaya, öğrenciler "info@dogancaymuseum.org" elektronik posta adresi üzerinden katılabilecek.
Yarışma sonunda başarı ve sergileme ödülü kazanan eserler, 30 Kasım'da öğrencilere bildirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz