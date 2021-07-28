Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları 15 Kasım'a kadar sürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları 15 Kasım'a kadar sürecek

Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları 15 Kasım'a kadar sürecek
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Doğançay Müzesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması'na başvurular başladı.

Doğançay Müzesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması'na başvurular başladı.

Bu sene serbest temayla dijital platformdan yürütülecek yarışmaya, İstanbul'da okuyan ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Sanat eleştirmeni, küratör Beral Madra, küratör Mehmet Lütfi Şen, ressam Süleyman Saim Tekcan, sanat eleştirmeni, küratör Vasıf Kortun ve Gökşen Buğra'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu ilk 8'e giren öğrenciler bir yıllık sanat eğitiminin yanı sıra çeşitli ödüller almaya hak kazanacak.

Son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlenen yarışmaya, öğrenciler "info@dogancaymuseum.org" elektronik posta adresi üzerinden katılabilecek.

Yarışma sonunda başarı ve sergileme ödülü kazanan eserler, 30 Kasım'da öğrencilere bildirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları 15 Kasım'a kadar sürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 18:35:46. #1.16#

title