Doğanay Oğuz kimdir? Doğanay Oğuz kaç yaşında, aslen nerelidir?

TikTok'ta deliyiz.46 ismi ile tanınan Doğanay Oğuz, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki; Doğanay Oğuz kimdir? Doğanay Oğuz kaç yaşında, aslen nerelidir?

TikTokta 214.4 milyon beğeni ve 5.4 milyon takipçiye sahip Doğanay Oğuz, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Doğanay Oğuz ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞANAY OĞUZ KİMDİR?

TikTok'ta @deliyiz.46 ismi ile tanınanDoğanay Oğuz'un, 5.4 milyon takipçisi bulunmaktadır.

2001 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Doğanay Oğuz, ilk olarak Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi illerine en tehlikeli sokaklarını gezerek takipçileri için videolar hazırlamıştır. Doğanay Oğuz İstanbul'da yaşamaktadır.

Boyu 1.70 olan Doğanay Oğuz 60 kilodur, Al Oje ile sevgili olduğunu açıklamıştır, bir de ortak video yayınlanmışlardır. Sosyal medya platformu Instagram'da @doganay.oguz ismiyle yer alan genç sosyal medya fenomenin 231 bin takipçisi bulunmaktadır.