Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi "Gördüm" sergisiyle kapılarını açacak

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, otizmli Mehmet Ozan Ahi'nin ilk kişisel sergisi "Gördüm" ile 2 Şubat'ta kapılarını açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahi'nin sergisi, dijital dünyada otizmi ve sanatı bir araya getirecek.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 2 Şubat'ta açılacak "Gördüm" adlı kişisel sergi, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Sanat merkezi, 4-25 Şubat tarihlerinde ise "Macarların Tasarımları Türkiye'de" adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

Macaristan ve Türkiye'den araştırmacı ve akademisyenlerin iş birliğiyle hazırlanan sergi, Macaristan'dan Tungsram'ın desteğiyle gerçekleştirilecek. Sergi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Cumhuriyet'in ilk dönemine, Türkiye'de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projelerinden oluşuyor.

"Orta Rota", "Yaralı Bilinç" ve "Yemek Fragmanları" sergileri 24 Şubat'a kadar gezilebilecek

Yılın ilk günlerinden bu yana Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı karma sergi "Orta Rota" da 24 Şubat'a kadar açık kalacak.

Modernleşememiş toplumlardaki bireyin çelişkilerine odaklanan Sadık Arslan'ın "Yaralı Bilinç", Ayşegül Türk'ün "Yemek Fragmanları" sergileri de 24 Şubat'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise 12-26 Şubat tarihlerinde Deniz Koşar'ın "Madde(siz)" sergisine ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kapanan faaliyetler nedeniyle zor durumda kalan sanatçılara destek olmak amacıyla sanal ortamda birçok etkinliği de sanatseverlerle buluşturuyor.

Bu kapsamda, çocuk oyunları, mini konser, illüstrasyon, pandomim, kukla ve karikatür atölyeleri ile çocuk yogası gibi etkinliklerden oluşan "Tatilde Şenlik Var" programı YouTube kanalında tatil boyunca izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe