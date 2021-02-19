Doğan Cüceloğlu öldürüldü mü? Doğan Cüceloğlu öldü mü? Doğan Cüceloğlu ölüm nedeni ne? Doğan Cüceloğlu kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölü bulunmasıyla tüm ülke bu haberle yıkıldı. Vatandaşlar, Doğan Cüceloğlu öldürüldü mü? Doğan Cüceloğlu öldü mü? Doğan Cüceloğlu ölüm nedeni ne? Doğan Cüceloğlu kimdir? merak ediyor.

Evinde ölü bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçtiğimiz günlerde anjiyo olmuştu. Günümüze kadar onlarca kitap yazan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geriye, herkese öğüt olacak sözler, kitaplar bıraktı. Peki, Doğan Cüceloğlu öldürüldü mü? Doğan Cüceloğlu öldü mü? Doğan Cüceloğlu ölüm nedeni ne? Doğan Cüceloğlu kimdir? sorusunun yanıtı sizlerle!

DOĞAN CÜCELOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

83 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ilk tespitlere göre, yürürken ayağının takılarak başının üzerine düştü. Eve gelen sağlık ekipleri, Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

DOĞAN CÜCELOĞLU ÖLÜM NEDENİ NE?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğan Cüceloğlu'nun, kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Doğan Cüceloğlu'nun aort damarı yırtılması nedeniyle yaşamını yitirdi.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu (d. 9 Şubat 1938; Silifke, Mersin - ö. 16 Şubat 2021, İstanbul), Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanıdır. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 9 Şubat 1938 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokulu Silifke'de; liseyi Ankara ve Kırklareli'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. ABD'de Illinois Üniversitesinde Bilişsel Psikoloji alanında doktora yaptı.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde çalıştı, Fulbright bursu ile Kaliforniya Eyalet Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı. Daha sonra bu üniversitede 1980-1996 yılları arasında çalıştı. 1996'dan sonra Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi. 1990'dan itibaren kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazdı.

40'tan fazla bilimsel makalesi yayımlanmış, çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunmuştur. Çok sayıda kişisel gelişim kitabı ile Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını incelemiştir.

16 Şubat 2021'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 83 yaşında hayatını kaybetti.

KİTAPLARI

Derviş'in Aklı: Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler (2016)

Öğretmen Olmak

İnsan İnsana

İnsan ve Davranışı

İçimizdeki Çocuk

İyi Düşün Doğru Karar Ver (1998)

Yetişkin Çocuklar

İçimizdeki Biz

Savaşçı (1999)

'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim

Korku Kültürü: Niçin 'Mış Gibi' Yaşıyoruz? (2017)

Başarıya Götüren Aile

Bir Kadın Bir Ses

Korku Kültürü

İletişim Donanımları

Onlar Benim Kahramanım

İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog (2013)

İnsan İnsana Sohbetler (2011)

Öğretmenim Bir Bakar Mısın?: Öğretmen'in Gücü Üzerine (2018)

Gerçek Özgürlük

Var mısın?