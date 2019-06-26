Kırklareli Valisi Osman Bilgin, doğanın korunması için vatandaşları uyardı.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin doğası, tarihi ve lezzetleri Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri kentte misafir etmekten büyük bir keyif aldıklarını anlatan Bilgin, ancak gerçekleşen bu ziyaretlerde vatandaşların kendi doğasını kendi elleriyle kirletmesini üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Kırklareli Valiliği başta olmak üzere, kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, belediyeler tarafından turistlik ve tarihi yerlerde gerekli temizliği yaptığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Kırklareli son yıllarda doğası, tarihi, lezzetleri ve kültürü ile turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Ancak gerçekleşen bu ziyaretler ile piknik alanlarında vatandaşlarımızında doğamıza ve çevremize karşı hassasiyet göstermesini önemle rica ediyorum. Doğamıza karşı daha dikkatli davranmalıyız, dünyamızı korumalıyız. Tüm dünyada çevre kirliği konusunda daha da dikkatli davranmalıyız.

Kendimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, sağlığımız için bunu yapmak zorundayız. Çevremiz bizim yaşam alanımızdır. Bu nedenle çevremizi ne kadar temiz tutarsak o kadar sağlıklı bir yaşam sürmüş oluruz. Çevremiz ne kadar temiz ve düzenli olursa hastalıklardan o kadar uzak oluruz bu da insanların ve diğer canlıların yaşama sürelerini uzatır." diye konuştu.

"Temiz bir toplum, temiz bir kentle başlar" diyen Bilgin, çevrenin korunması gerektiğini vurguladı.

Bilgin, tüm vatandaşların doğaya karşı biraz daha dikkatli ve duyarlı olmalarını beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA