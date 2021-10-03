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Doğal stüdyoya yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Yerel

- (Özel) Doğal stüdyoya yoğun ilgi Evlenecek çiftler nikahtan önce doğal güzellikleri ile etkileyen Botanik Bahçesi'ne koşuyor Gaziantep'e, gelin ve damat adayları içerisinde bine yakın çiçek ve bitki çeşidini bulunduran 'Botanik Bahçesi'ne, fotoğraf çektirmek için adeta akın ediyor.

GAZİANTEP (İHA) - - (Özel) Doğal stüdyoya yoğun ilgi

Evlenecek çiftler nikahtan önce doğal güzellikleri ile etkileyen Botanik Bahçesi'ne koşuyor

GAZİANTEP - Gaziantep'e, gelin ve damat adayları içerisinde bine yakın çiçek ve bitki çeşidini bulunduran 'Botanik Bahçesi'ne, fotoğraf çektirmek için adeta akın ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında 17 bin metrekare alana kurulan ve içerisinde Su Bitkileri, Gül, Osmanlı, Renk ve Koku, Kaya, Üç Boyutlu Bitkiler, Açık Tohumlu Bitkiler, Zen ve Japon bahçeleri bulunan Botanik Bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gelin ve damat adaylarının da en gözde mekanı arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın floralarında bulunan bitkilerin canlı koleksiyonunu oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Botanik Bahçesi, doğal stüdyo görünümü ve eşsiz bitki familyasıyla evlenecek çiftlerin de yoğun ilgisini görüyor.

Düğün öncesi dış çekim fotoğraflarını çektirmek için üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkları ile Botanik Bahçeye gelen çiftler, birbirinden renkli çiçeklerin arasında hayatlarının en önemli anlarını unutulmaz hale getiriyor.

Doğal stüdyoya yoğun ilgi

Doğal stüdyoya yoğun ilgi

Doğal stüdyoya yoğun ilgi

Doğal stüdyoya yoğun ilgi

Doğal stüdyoya yoğun ilgi
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