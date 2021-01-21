Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

21.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:19
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün evinin önünde tabancayla vurulan doğal gaz tesisatçısı Burak Durna(30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün evinin önünde tabancayla vurulan doğal gaz tesisatçısı Burak Durna(30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durna'nın minibüsündeki 'Boynu bükük olanın celladı çok olur' 'Kimseden korkumuz yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden' yazıları dikkat çekti.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1270 Sokak'ta meydana geldi. İşten eve dönen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, yaşadığı apartmanın önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Durna, sırtına ve başına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Seher Durna, eşini yaralı olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için soruşturma başlattı.

1 AYDA 7 KEZ LASTİKLERİ KESİLDİ

Olaydan sonra Burak Durna'nın evine gelen yakınlarından Ahmet Çayır, yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Çayır, "Akşam eve gelmiş, zile basmış. O sırada ateş edip vurmuşlar. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Son bir ay içerisinde aracının lastikleri 7 kez kesilmişti. Bunu yapanların yakalanmasını istiyoruz" dedi.

MİNİBÜSÜNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Cinayete kurban giden Burak Durna'ya ait minibüsün üzerinde bulunan 'Kimseden korkumuz yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden' ve 'Boynu bükük olanın celladı çok olur' yazıları dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Doğal gaz tesisatçısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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