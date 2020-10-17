Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi

17.10.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:39

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerv miktarının 320 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe çıktığını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz keşfedildiği müjdesini vererek, "Böylece toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu" ifadelerini kullandı. Doğal gaz rezerv keşfinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir hediye verildi.

OSMANLI'DA ZAFER KAZANAN GEMİLERE ASILAN SANCAK HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla, Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi

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