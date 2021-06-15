Doğal afet durumunda alınacak önlemler değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğal afet durumunda alınacak önlemler değerlendirildi

Doğal afet durumunda alınacak önlemler değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı Haziran ayı Güvenlik Komisyonu Toplantısı'nda doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda yapılabilecek işlemler ve depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi kararlar alındı.

İstanbul Havalimanı Haziran ayı Güvenlik Komisyonu Toplantısı'nda doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda yapılabilecek işlemler ve depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi kararlar alındı.

İstanbul Havalimanı Haziran ayı olağan Güvenlik Komisyonu Toplantısı Video Konferans aracılığıyla, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan resmi ve özel kurum/kuruluş yöneticileri katıldı. Olağan genel toplantıda İstanbul Havalimanı'ndaki genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda yapılabilecek işlemler ve depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi kararlar alındı. - İSTANBUL

Doğal afet durumunda alınacak önlemler değerlendirildi
Doğal afet durumunda alınacak önlemler değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Talha Uğurluel'e "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Boris Johnson Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğal afet durumunda alınacak önlemler değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:12:37. #1.14#

title