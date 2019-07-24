Doğaka 89. Yönetim kurulu toplantısı Arsuz'da gerçekleştirildi

Gerçekleşen toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Aksoy ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen toplantıda DOĞAKA yetkilileri, 2019 yılı çalışma programı çerçevesinde 'Mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesi, seracılığın geliştirilmesi ve az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik programlara Hatay'dan 53, Kahramanmaraş'tan 41 ve Osmaniye'den 35 adet proje başvurusunun alındığını, alınan başvuruların değerlendirme çalışmalarının tamamlandığını, uygun görülmesi halinde başarılı projelerin kamuoyu ile paylaşılacağının altını çizdi.

Tüm bunların yanı sıra 'Güdümlü Proje Desteği ve 2019 yılı teknik destek programı kapsamında başvuruların alınmaya devam ettiğini belirten yetkililer, bölgedeki firmaların ulusal ve uluslararası pazarda yer alması amacıyla fuar organizasyonlarına önem verdiklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler