Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 89. Yönetim Kurulu Toplantısı, Arsuz ilçesinde kaymakamlığın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2019 yılı çalışma programı çerçevesinde mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesi, seracılığın geliştirilmesi ve az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik programlara Hatay'dan 53, Kahramanmaraş'tan 41 ve Osmaniye'den 35 proje başvurusu alındı.

Başvuruların değerlendirme çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, uygun görülmesi halinde başarılı projelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Öte yandan bölgedeki firmaların ulusal ve uluslararası pazarda yer alması amacıyla fuar organizasyonlarına da önem verileceği kaydedildi.

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Aksoy ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız katıldı.

Kaynak: AA