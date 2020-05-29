Doğada nadir görülen beyaz serçe Osmaniye'de görüntülendi
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Doğada nadir görülen beyaz serçe Osmaniye'de görüntülendi

Doğada nadir görülen beyaz serçe Osmaniye'de görüntülendi Kuşu görünce şaşırdıklarını söyleyen Yedi Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun, korona sürecinde doğa yeniden canlandığı için bu tür sıradışı gelişmelere tanık olduklarını ifade etti Doğada nadir görülen Beyaz Serçe,...

29.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:20

Doğada nadir görülen beyaz serçe Osmaniye'de görüntülendi

Kuşu görünce şaşırdıklarını söyleyen Yedi Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun, korona sürecinde doğa yeniden canlandığı için bu tür sıradışı gelişmelere tanık olduklarını ifade etti

OSMANİYE - Doğada nadir görülen Beyaz Serçe, Osmaniye Kent Müzesi'nin yanında bulunan Trafik Park'ta görüldü.

Farklı görüntüsüyle hemen dikkat çeken beyaz serçeyi görenler ilgiyle izledi.

Yedi Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun, "20 gün önce burada arkadaşlarla otururken serçelerin arasında beyaz bir kuş gördük. Biz önce muhabbet kuşu zannettik ama sonradan anladık ki o da serçeymiş. Beyaz serçe, doğada nadir görülüyormuş. Şuan hala derneğin etrafında geziyor" dedi.

Meltem Doğan, "hayatında ilk defa bir beyaz serçe gördüm ama bana kalırsa bu doğanın yeniden canlanması olarak adlandırabiliriz. Gerçekten çok enteresan. İlk bakışta muhabbet kuşu gibi ama değil. Dikkatli baktığımızda serçe olduğunu anlıyoruz, ama çok garipti" diye konuştu.

Doğada nadir görülen beyaz serçe Osmaniye'de görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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