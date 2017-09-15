Doğaçlama Şarkı Ustası İpek'in Yaratıcılığı İzleyenleri Şaşırtacak!

Yetenekli İpek, yaratıcı performansı ve programın sevimli jürisi Kuki'yle yaptığı düetle herkesi kendisine bırakacak.

Ekranların en eğlenceli çocuk programı "İlker Ayrık'la 10 Numara 5 Yıldız"ın 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar günü yayınlanacak yeni bölümlerinde birbirinden renkli şovlar ve eğlenceli sohbetler yine izleyenleri bekliyor.