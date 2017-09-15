Doğaçlama Şarkı Ustası İpek'in Yaratıcılığı İzleyenleri Şaşırtacak!

Doğaçlama Şarkı Ustası İpek'in Yaratıcılığı İzleyenleri Şaşırtacak!

Bu hafta sonu "İlker Ayrık'la 10 Numara 5 Yıldız"da, kendisine verilen kelimelerle doğaçlama şarkı söyleyen 5 yaşındaki İpek Öğünlü izleyenleri şaşırtacak.

Doğaçlama Şarkı Ustası İpek'in Yaratıcılığı İzleyenleri Şaşırtacak!

Yetenekli İpek, yaratıcı performansı ve programın sevimli jürisi Kuki'yle yaptığı düetle herkesi kendisine bırakacak.

Ekranların en eğlenceli çocuk programı "İlker Ayrık'la 10 Numara 5 Yıldız"ın 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar günü yayınlanacak yeni bölümlerinde birbirinden renkli şovlar ve eğlenceli sohbetler yine izleyenleri bekliyor.