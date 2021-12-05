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Doğa Rutkay sevenlerini korkuttu

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Doğa Rutkay sevenlerini korkuttu

Oyuncu Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal Vadistanbul'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde spor sırasında sakatlanan Rutkay, sağlık durumu hakkında konuştu.

Akşam saatlerinde AVM'ye gelen ve objektiflere poz vermeyi ihmal etmeyen ikiliden Doğa Rutkay'ın ayağındaki atel dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde spor yaparken ayağında kas yırtığı oluşan 43 yaşındaki oyuncu, "Spor yaparken görünmez kaza oldu. Tedavi sürecim üç haftayı bulabilir. Onun dışında her şey yolunda" dedi.

Doğa Rutkay sevenlerini korkuttu

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