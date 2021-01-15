Doğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...
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Doğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...

15.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:52
Doğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...

İşte Doğa Rutkay'ın açıklamalarından satır başları..."Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti.

İşte Doğa Rutkay'ın açıklamalarından satır başları...

"Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Lise 2'den beri kendi evinde yaşayan biri olarak evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı."

"Aşkımız başladığında da kafamda hiç çocuk yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör. Ama Kerimcan 'Sen artık anne olmalısın' deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım."

"Flört konusunda çok şanslıydım. Genç kızlığımın keyfini yaşadım."

ANNE VE BABAMA TEŞEKKÜRLER

"Ömrümün sonuna kadar annem (Nuran Duru) babama (Rutkay Aziz) minnettar kalacağım. Çünkü iyi bir evlilik yapabilmemin, eşime olan düşkünlüğümün tüm sebebi annem. Öfke dolu bir kız yetiştirmedi."

"Çocuk yaşımda yaralar nasıl sarılır annemden öğrendim. Dolayısıyla felaketler beni deviremedi. Fırtınayı nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum."

"Kerimcan'a dair yaşanan olumsuz şeyleri bir daha hatırlamam. Konuşur ve üzerini kapatırız. Sonra dırdır edip başının etini yemem."

Kaynak: Hürriyet

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