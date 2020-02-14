Doç. Dr. Yüksel Yalova ADÜTV'ye konuk oldu
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Doç. Dr. Yüksel Yalova ADÜTV'ye konuk oldu

Doç. Dr. Yüksek Yalova, Atatürk Kongre Merkezi'nde 'Hukuk, Siyaset ve Sanat' konularında gerçekleştirdiği konferansın ardından Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında ADÜTV'ye konuk oldu.

14.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:11
Doç. Dr. Yüksel Yalova ADÜTV'ye konuk oldu

Doç. Dr. Yüksek , Atatürk Kongre Merkezi'nde 'Hukuk, Siyaset ve Sanat' konularında gerçekleştirdiği konferansın ardından İletişim Fakültesi stüdyolarında ADÜTV'ye konuk oldu.


Doç. Dr. Yüksek Yalova'nın, toplum ve sanat hakkındaki bilgilerini izleyicilerle paylaştığı program çekimlerinde İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Umut Tuncer, Dr. Öğretim Üyesi Menderes Akdağ, ADÜTV Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Benli ve Sosyoloji Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Gülsen Demir bulundu.


Programda, Aydın'ın geçmiş yıllardan günümüze sanat alanındaki çalışmalarını anlatan Doç. Dr. Yüksek Yalova, Adnan Menderes Üniversitesi'nde bulunmaktan ve gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu aktardı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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