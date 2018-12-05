Doç. Dr. Koç'a Kazakistan Devlet Nişanı Verildi

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Koç'a, Kazakistan kültürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı devlet nişanı verildi.

Üniversite Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Koç, Kazak dili, edebiyatı,

kültürü ve medeniyeti üzerine yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile Kazakistan'ın tanıtımına sunduğu katkılardan dolayı Kazakistan Devlet Nişanı'na layık görüldü.

Nişan, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinin teklifiyle, ünlü yazar ve şair Kaynekey Jarmağambetov'un doğumunun 100. yılı anısına yapılan törende, Doç. Dr. Kenan Koça'a sunuldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de, Doç. Dr. Koç'u makamında kabul etti. Çiçek, başarılarından dolayı Koç'u tebrik etti. - MUĞLA