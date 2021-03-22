Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti

22.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:00

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Depremde evi zarar gördüğü için semt değiştiren Gündoğan'ın ölümü, başta akademisyenler olmak üzere eğitim camiasında üzüntü yarattı.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek kanlar içinde kaldı.

DÜŞTÜĞÜ YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti

EVİ İZMİR DEPREMİNDE ZARAR GÖRÜNCE BUCA'YA TAŞINMIŞ

1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Yine bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi.

Öte yandan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın, Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin doğal kehribar olduğunun tespit edilmesinde görev alan ekipte yer aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti
Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: MÜHENDİS VE DOÇENT BALKONDAN DÜŞÜYOR BU NASIL OLUR, NASIL OLMUŞ??????, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAYDAR BERK: Şu binalari alçak yapmayin yapmayin yapmayinnnn
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 21:35:44. #1.16#
title