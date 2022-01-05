Doç. Dr. Dağhan Işık, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Hastalarına rinoplasti, yüz germe, boyun germe, bacak germe ve liposuction gibi birçok estetik operasyon türünde hizmet veren Dağhan Işık Doç. Dr. Dağhan Işık, Sektörel Bakış için merak edilenleri yanıtladı. Işık, Bakırköy'deki kliniğinde kendini daha iyi hissetmek isteyen herkese faydalı dokunuşlar yapmaya çalıştığını ifade etti.

ESTETİĞİN TEMELİNDE KİŞİNİN KENDİNİ İYİ HİSSETMESİ YATIYOR

Estetik operasyonların temelinde kişinin kendisini iyi hissetmesinin yattığına değinen Işık, hastalardan gelen taleplerin uygulanma durumunu, "Hasta işlemin sonunda mutlu olmayacaksa, biz hastanın kafasındaki şeyi anlayamadıysak veya hastanın hayal ettiği ama bizim veremeyeceğimiz, tam olarak karşılayamayacağımız bir durumda ameliyatı reddedebiliyoruz." şeklinde açıklıyor.

ANNELİK ESTETİĞİ

Doç. Dr. Dağhan Işık'a göre, anneliğin vermiş olduğu eşsiz güzelliklerin yanında bazı olumsuzluklar yarattığı da biliniyor. Bu noktada en sık karşılaşılan ve annelerin en fazla rahatsızlık duyduğu konu, doğum sonrasında sarkan karın bölgesi oluyor. Bu deformasyonlarla ilgili olarak klinikte karın germe, bel ve sırt operasyonları ile meme küçültme/büyültme işlemleri uygulanıyor.

AMELİYATTAN SONRA DA DESTEK DEVAM EDİYOR

Dağhan Işık, ameliyat süreçlerinden sonra hastaların belli kurallara uymasının gerekliliğinden de bahsetti. Işık, pansumanların düzenli şekilde yaptırılması, klinik tarafından verilen korselerin kullanımı, masaj desteğinin sürdürülmesi ve ilaç takviyesinin aksatılmamasının önemli olduğunu vurguluyor.

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