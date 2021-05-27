Doç.Dr. Büyükakın'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın eşi Doç Dr. Figen Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı ziyaret etti.
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette Doç.Dr. Figen Büyükakın Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarı diledi.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Doç.Dr. Figen Büyükakın'a teşekkür etti.
Kaynak: Bültenler