DMCA, fan yapımı GTA 3 ve GTA Vice City'yi kaldıracak!

GTA oyuncuları olarak hep hayalimiz olan açık kaynaklı kod ile oynamaktı. Bu durum hepimizi heyecanlandırır öyle değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. Aslında bu istek gerçekleşmişti. Zira geçtiğimiz yıl, bir grup yazılımcı, GTA 3 ve (ReVC)GTA Vice City isimli iki oyunu, açık kaynak kodlu olarak yayınlamıştı. GitHub üzerinden tersine teknoloji (Re3) ile hazırlanan açık kaynak kodlu güncelleme yayınlanmış ve herkes tarafından oldukça çok sevilmiş ve ilgi görmüştü. Bu teknoloji ile oyun içinde birçok iyileştirme bulunduğu göz önünde olsa da Rockstar Games, DMCA talebinde bulunarak güncellemeyi kaldırma talebinde bulunarak kaldırmasını sağladı.

Yapılan bu güncelleme içinde oyun haritalarından birisi olan Liberty City merkezliydi. Bunun yanı sıra güncellemede geniş ekran, Geliştirilmiş görseller ve daha sayamayacağımız birçok yenilik bulunuyordu. Oyuncular, bu tür bir güncellemeyi GTA oyununun yayımcısı Rockstar Games'ten bekliyorlardı. Haliyle bu kaldırma kararı tüm GTA serilerini severek oynayan oyuncular tarafından oldukça üzücü bir şekilde karşılandı.

Kaynak: Playerbros