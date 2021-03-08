DJ Snake & Selena Gomez - Selfish Love şarkı sözleri! 'Selfish Love' Türkçe şarkı sözleri nelerdir?
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DJ Snake & Selena Gomez - Selfish Love şarkı sözleri! 'Selfish Love' Türkçe şarkı sözleri nelerdir?

08.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:06
DJ Snake & Selena Gomez - Selfish Love şarkı sözleri! 'Selfish Love' Türkçe şarkı sözleri nelerdir?

DJ Snake & Selena Gomez'in yeni şarkısı Selfish Love kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti. Yüksek beğenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Selfish Love şarkı sözleri nelerdir?

DJ Snake & Selena Gomez - Selfish Love şarkı sözleri nelerdir haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının Türkçe sözleri aşağıdaki gibidir.

DJ SNAKE & SELENA GOMEZ - SELFİSH LOVE TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ

[Selena Gomez]

Kimsenin sana söylemesine gerek yok

Başka bir kızla konuşuyorsun

Ancak itiraf etmeliyim ki bebeğim

Bu sana sahip olmak istememe neden oluyor

Küçük bir aşk

Beni burada düşündürdü:

"Başkası umursuyor mu?"

Biliyorum, birbirimize güveniyoruz

Ama düşünmeme neden oluyorsun

"Başkası umursuyor mu?"

[Selena Gomez]

Beni kıskandırmak istiyorsun

Bunca zaman geçti ama hâlâ bencil aşka sahipiz

Beni kıskandırmayı seviyorsun (Seni kıskandırmayı seviyorum)

Bu ikimizin arasında geçen bir oyun

[Selena Gomez]

Evet, evet

Birbirimize güvendiğimizi biliyorum

Evet

Evet

[Verse]

Bana nasıl baktıkları belli

Bu senin bölgeni işaretl?r

Bu aramızdaki bir sır

Biliyorum, bu beni istemen? neden oluyor

[Selena Gomez]

Biraz acelem var

Oradayken "Başkası umursuyor mu?"

Diye çok fazla düşündüğünde

Birbirimize güvendiğimizi biliyorsun

Ama sonra yine

"Başkası umursuyor mu?" diye düşünüyorsun

[Selena Gomez]

Seni kıskandırmayı seviyorum

Bunca zaman geçti ama hâlâ bencil aşka sahipiz

Beni kıskandırmayı seviyorsun (Seni kıskandırmayı seviyorum)

Bu ikimizin arasında geçen bir oyun

[Selena Gomez]

Evet, evet

Birbirimize güvendiğimizi biliyorum

Evet

Evet

[Outro: Selena Gomez]

DJ Snake

Eh

Selena Gomez

Yeah

Eh

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti ve 400 bine yakın beğeni aldı.

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