DJ Snake & Selena Gomez - Selfish Love şarkı sözleri! 'Selfish Love' Türkçe şarkı sözleri nelerdir?
DJ Snake & Selena Gomez'in yeni şarkısı Selfish Love kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti. Yüksek beğenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Selfish Love şarkı sözleri nelerdir?
DJ Snake & Selena Gomez - Selfish Love şarkı sözleri nelerdir haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının Türkçe sözleri aşağıdaki gibidir.
DJ SNAKE & SELENA GOMEZ - SELFİSH LOVE TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ
[Selena Gomez]
Kimsenin sana söylemesine gerek yok
Başka bir kızla konuşuyorsun
Ancak itiraf etmeliyim ki bebeğim
Bu sana sahip olmak istememe neden oluyor
Küçük bir aşk
Beni burada düşündürdü:
"Başkası umursuyor mu?"
Biliyorum, birbirimize güveniyoruz
Ama düşünmeme neden oluyorsun
"Başkası umursuyor mu?"
[Selena Gomez]
Beni kıskandırmak istiyorsun
Bunca zaman geçti ama hâlâ bencil aşka sahipiz
Beni kıskandırmayı seviyorsun (Seni kıskandırmayı seviyorum)
Bu ikimizin arasında geçen bir oyun
[Selena Gomez]
Evet, evet
Birbirimize güvendiğimizi biliyorum
Evet
Evet
[Verse]
Bana nasıl baktıkları belli
Bu senin bölgeni işaretl?r
Bu aramızdaki bir sır
Biliyorum, bu beni istemen? neden oluyor
[Selena Gomez]
Biraz acelem var
Oradayken "Başkası umursuyor mu?"
Diye çok fazla düşündüğünde
Birbirimize güvendiğimizi biliyorsun
Ama sonra yine
"Başkası umursuyor mu?" diye düşünüyorsun
[Selena Gomez]
Seni kıskandırmayı seviyorum
Bunca zaman geçti ama hâlâ bencil aşka sahipiz
Beni kıskandırmayı seviyorsun (Seni kıskandırmayı seviyorum)
Bu ikimizin arasında geçen bir oyun
[Selena Gomez]
Evet, evet
Birbirimize güvendiğimizi biliyorum
Evet
Evet
[Outro: Selena Gomez]
DJ Snake
Eh
Selena Gomez
Yeah
Eh
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti ve 400 bine yakın beğeni aldı.