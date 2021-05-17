DJ Ömer Ali Dönmez zirveye oturdu

DJ Ömer Ali Dönmez, müzikseverlerin beğenisine aynı anda sunduğu iki şarkıyla, iTunes müzik listesinde birçok eser ve sanatçıyı geride bıraktı. İşte detaylar...

Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren DJ Ömer Ali Dönmez, müzikseverlerin beğenisine aynı anda sunduğu iki şarkıyla, iTunes müzik listesinin birinci ve ikinci sırada yer alarak zirveye oturdu.

Dünya çapında yaptığı 'The Invitation' ve 'Psycho' isimli çalışmalarla kısa sürede listelere giren DJ Ömer Ali Dönmez, birçok eser ve şarkıcıyı geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: Snob Magazin